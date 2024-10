Due atleti dell’Eco Evolution Bike premiati per i risultati conseguiti nella stagione CSI 2024

Il team atripaldese Eco Evolution Bike festeggia duesuoi pupilli per i risultati agonistici conseguiti nella stagione CSI 2024 a livello nazionale e regionale: Annalisa Albanese e Angelo Ruocco. I due atleti sono stati premiati con una targa dal presidente CSI Campania Enrico Pellino, Fabrizio D’Agosto presidente CSI di Avellino, Giuseppe Renzulliconsigliere regionale CSI, Pasquale Renzulliconsigliere provinciale CSI e ha presenziato il delegato provinciale CONI prof. Giuseppe Saviano. La cerimonia della premiazione è stata fatta al termine della gara podistica 29mo Trofeo Regionale “Mario Fioretti” organizzato dal CSI Campania in collaborazione CSI Avellino, polisportiva “E.Renzulli” svoltasi nel weekend scorso a San Michele di Serino. La ciclista atripaldese Annalisa Albanese, premiata nella categoria Woman 1 per il titolo di campionessa nazionale conquistato nella gara Mediofondo Primavera svoltasi lo scorso aprile ad Ariano Irpino e nella prova unica Campionato nazionale scalatore CSI svolatasi San Giovanni Rotondo (FG) lo scorso giugno. Mentre, Angelo Ruocco si è distinto nella categoria Master 8 con un primo posto di categoria nella gara su strada svoltasi a Venticano nel settembre scorso e secondo posto emedaglia d’argento nel campionato interregionale ciclocrono CSI 2024. Ancora meritate soddisfazioni per il team Eco Evolution Bike per riconoscimenti conseguiti da due tenaci atleti come lo sono Annalisa Albanese e Angelo Ruocco. A fianco dei duepremiati hanno festeggiato e condiviso la gioia ilvice presidente del team Pasquale Manna, Mario Venezia, Francesco Ricci, Adolfo Rodia, Alfredo Preziosi, Loukin Mikhail e il presidente Giuseppe Albanese.