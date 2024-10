Il Csi incorona i suoi campioni

Il CSI (centro sportivo italiano) incorona i suoi campioni. Assegnate le dieci maglie ai numeri uno del campionato interregionale ciclocrono 2024. La cerimonia di premiazione si è svolta presso l’accogliente location Singapore Sling Wine bar a Potenza e a premiare i vincitori Nicola Sileo e Orlando Cosimo. Tra i premiati due atleti del team atripaldese Eco Evolution Bike, medaglia d’oro e maglia di campionessa interregionale ciclocrono Annalisa Albanese nella categoria Woman1 e Angelo Ruocco medaglia d’argento secondo classificato nella categoria Master8.Ecco i dieci campioni che hanno indossando la new maglia:

categoria Elite: Lorenzo Allegretti (O’Metetore)

categoria Master 2: Vincenzo Damiano (Canusium Bike)

categoria Master 3: Salvatore De Bonis (O’Metetore)

categoria Master 4: Massimiliano Belsito (Cicogna Cerignola)

categoria Master 5: Matteo Troiano (Free Bike Team Foggia)

categoria Master 6: Giovanni Vivere (O’Metetore)

categoria Master 7: Fabrizio Catapano (New DauniaCycling)

categoria Master 8: Orlando Cosimo (Team Padre Pio)

Woman1: Annalisa Albanese (Eco Evolution Bike)

woman6: Loredana Esposito (Team Promotech)

Per il team Eco Evolution Bike la stagione agonistica 2024 è iniziata alla grande ed è terminata in bellezza con l’ennesima affermazione della campionessa Annalisa Albanese che ha regalato tante soddisfazione vincendo tre maglie, due nazionale e una interregionale. Un plauso anche ad Angelo Ruocco che ha disputato un’ottima stagione sempre in crescita.