Il team atripaldese Eco Evolution Bike saluta il 2024 con il tradizionale pranzo sociale

Cena sociale per il team Eco Evolution Bike, che ha avuto modo di riunire i suoi atleti con familiari al seguito nel ristorante ad Aiello del Sabato per festeggiare con un pranzo sociale la stagione agonistica appena terminata. Durante il convivo, il presidente Giuseppe Albanese ha tenuto un bilancio di tutte le fasi salienti della stagione 2024 elogiato in particolare due atleti, Annalisa Albanese e Angelo Ruocco.

Annalisa Albanese per aver conquistato la maglia di campionessa nazionale CSI Mediofondo ad Ariano Irpino e maglia nazionale di miglior scalatrice Woman1 a S. Giovanni Rotondi (FG) e il riconoscimento del CONI Campania con la benemerenza sportiva per il suo impegno contro la violenza sulle donne.

Angelo Ruocco invece benemerenza sportiva sempre dal CONI Campania per l’impegno e dedizione nel corso della sua vita allo sport. Premiati anche Carlo Taccone, Francesco Ricci, Adolfo Rodia, Preziosi Alfredo, Gennaro Giliberti, Mario Venezia, Alfonso Alvino, Mikhail Loukin, Marco Rodia, Pasquale Manna e Pellegrino Tozzi. La festa sociale si è finita con gli auguri con un brindisi con tutti i presenti per la prossima stagione targata 2025 e un ringraziamento agli sponsor che sostengono il team.