Eco Evolution Bike: iniziata la stagione con le visite mediche e primi allenamenti

La febbre delle due ruote va mai a riposo: non è un luogo comune bensì un dato di fatto che rende tutti i praticanti dello sport più popolare che la storia e le cronache giornalistiche ricordino. E cosi gli atleti, smaltendo in alcuni casi qualche chilo di troppo accumulato durante le festività natalizie, hanno ripreso ad allenarsi al fine di preparare la nuova stagione agonistica targata 2025, che si spera che possa essere fioriera. Con le visite medico sportivo di tutti gli atleti della compagine atripaldese Eco Evolution Bike hanno ufficialmente dato il via alla nuova stagione targata 2025. I diciotto atleti del team hanno effettuato visita per idoneità’, correlata da test ergometrici, spirometrici, eco cardiogramma presso studio medico sportivo del dott. Luigi De Nisco. Per la maggior parte delle società ciclistiche l’inizio dell’anno è il momento della pianificazione, del lavoro e, la messa a punto dei dettagli che poi fanno la differenza durante la stagione. Ripartiamo per una nuova stagione con la motivazione di sempre di proseguire anche per il 2025 il percorso di crescita che il nostro sodalizio ha imboccato da alcune stagioni senza rinunciare a valorizzare i talenti del nostro territorio. Il ciclismo è cambiato tantissimo e noi ci adeguiamo, inserendo sempre nuovi talenti all’interno del team”, due le novità di quest’anno la prima la new entry Loukin Mikhail nato in Russia ma residente ad Avellino, ha dichiarato Giuseppe Albanese. La seconda, l’ingresso di nuovi partner Roma Impresa Edile di Atripalda del patron Alessandro Matarazzo. “Abbiamo archiviato una stagione importante, che ci ha regalato tante soddisfazioni e la nuova stagione non può essere di meno, Il ciclismo è in piena evoluzione segno dei tempi che cambiano, ma noi manteniamo con orgoglio la nostra impostazione di team vocato alla valorizzazione del territorio, alla crescita e all’inclusione”.

Questi gli atleti che fanno parte dell’organico 2025: Miele Marco, Pellegrino Tozzi, Pasquale Manna, Marco Rodia, Giuseppe Albanese, Carlo Taccone, Alberto Pisano, Gennaro Giliberti, Francesco Ricci, Mario Venezia, Alfonso Alvino, Adolfo Rodia, Alfredo Preziosi, Angelo Ruocco, Maurizio Cipolletta, Giuseppe Calabrese, Loukin Mikhail e Annalisa Albanese.