Eco Evolution Bike in campo per sostenere ‘’Avellino oltre lo sport”

Nella giornata dedicata ‘’oltre lo sport’’ nessuno escluso, partecipazione, sorrisi, abbracci, integrazione e tanta solidarietà sono stati gli ingredienti che hanno reso speciale l’evento.

A condividere e sostenere la manifestazione dedicata alle persone diversamente abili la compagine di ciclismo atripaldese Eco Evolution Bike del presidente Giuseppe Albanese.

L’evento, per il team Eco Evolution Bike, ha rappresentato un’occasione per testimoniare la vicinanza alle persone diversamente abili, un modo per condividere progetti, passione che vanno ‘’oltre lo sport’’. A rappresentare il team Eco Evolution Bike, oltre al presidente Giuseppe Albanese, il presidente onorario dott. Marco Miele, la campionessa nazionale CSI Annalisa Albanese, Marco Rodia, Angelo Ruocco e Adolfo Rodia. Alla manifestazione organizzata dal delegato CONI prof. Giuseppe Savianoa visto la partecipazione di Angela Procida campionessa paraolimpica di nuoto Parigi 2024 e diverse associazioni come Pascale Francesca dell’associazione ‘’I colori della Vita’’, l’associazione ‘’Alice’’ e ‘’Euthalia’’.Dunque, ‘’Avellino oltre lo sport’’, ha dimostrato che attraverso lo sport, la cultura e l’inclusione possono essere veicoli di cambiamento ma soprattutto unire e abbattere barriere di pregiudizi e il team Eco Evolution Bike è sempre dalla parte di ‘’Nessuno escluso’’.