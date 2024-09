Contributo al Comitato festa di San Sabino, ancora polemiche e botta e risposta dopo lo scontro in Consiglio

Non si spengono le polemiche sui festeggiamenti per il Santo Patrono Sabino che si sono tenuti lo scorso 16 settembre. Dopo l’affondo delle opposizioni sulla presenza di dodici sindaci in fascia tricolore nel giorno della solenne celebrazione eucaristica e della processione, i gruppi consiliari di “Atripalda Futura” e quello di “Atripalda Bene Comune” stigmatizzano, con comunicati e post, il contributo di 2500 euro concesso dal comune per l’organizzazione della festa patronale.

La polemica si era già accesa nell’ultimo consiglio comunale quando proprio dai banchi dell’opposizione i consiglieri Mirko Musto con Nancy Palladino avevano denunciato «la miseria di 2500 euro. Magari si poteva aiutare il comitato festa di San Sabino che mai come quest’anno sta in affanno». L’assessore agli eventi Gianna Parziale aveva però provato a tranquillizzare. «Siamo stati continuamente in contatto con don Luca, che è una persona stimabilissima. Lui aveva delle preoccupazioni e insieme abbiamo trovato delle soluzioni. Il contributo non si è limitato ai 2500 euro ma abbiamo ritrovato altre somme impegnate precedentemente e non riscosse, pari a 2000 euro. Mi dispiace che si possa pensare che noi non ci teniamo a San Sabino. Le polemiche e le visioni diverse ci possono stare, ma far serpeggiare un malcontento mi dispiace». Anche il sindaco Paolo Spagnuolo con un post su Facebook spiega: «Al Comitato Festa è stato concesso un contributo complessivo di 4.500 euro, formato da: 2.000 di contributo anticipato e 2.500 di contributo da rendicontare. Dunque, nessun taglio è stato effettuato. Difatti, nel 2017 sono stati erogati 4.000 euro, nel 2018 6.000, nel 2019 4.000, nel 2020 (Covid-19), nel 2021 2.000, nel 2022 4.000, nel 2023 il contributo fu prelevato dai fondi POC-Cammino San Guglielmo con comune capofila Mercogliano».

Ma il gruppo d’opposizione “Atripalda Futura” replica così: «La solita bacchettata del professor Paolo Spagnuolo e di tutto il suo collegio docenti! Il contributo stanziato dalla giunta a carico del bilancio comunale 2024 è di 2500,00 euro, il contributo più basso di sempre! Questa scelta, che ha comportato certamente difficoltà al comitato per l’organizzazione della festa, stride ancora di più con il periodo di vacche grasse he si registra in città, ormai da due anni, in riferimento ad ogni evento su cui quest’Amministrazione apporta il proprio marchio, come Baraonda, Termopolio ed altri, dagli onerosi impegni di spesa e discutibili risultati, secondo la nostra modesta opinione».