Rilancio stazione ferroviaria, il sindaco Paolo Spagnuolo precisa: “Atripalda non è stata invitata all’incontro“

Si è assenti quando si viene invitati ad un tavolo e non ci si presenta. Nel caso specifico non sono stato assente perché non invitato alla riunione.

Atripalda non è stata invitata poiché l’incontro è stato organizzato tra i Comuni sul cui territorio insistono le stazioni ferroviarie di una determinata area geografica.

Atripalda non ha la stazione ferrovia perchè essa, sia pur presente in linea d’aria a pochi passi dalla nostra città, insiste sul territorio di Avellino.

Il mancato invito del Comune di Atripalda non è stato dipeso quindi né da dimenticanza, né da sgarbo istituzionale, poiché l’oggetto della riunione riguardava un primo incontro tra i comuni sul cui territorio insiste la stazione ferroviaria.

E’ ovvio e sottinteso che detti Comuni avranno bisogno della condivisione dei Comuni limitrofi per cui, quando avranno chiara la proposta da sottoporre a Rfi ed alla Regione, essa sarà estesa per ricevere una maggiore “forza contrattuale”.

Spero che il livello della polemica continui ad essere tale, perché sarà sempre come giocare contro una squadra di almeno due categorie inferiori.