Acm, scade il 7 ottobre il bando per la formazione di 3 graduatorie per assunzioni: Abc critica la procedura

L’Acm torna ad assumere in città ma non mancano le critiche da parte di “Atripalda bene comune”. L’Azienda Comunale Multiservizi, guidata dall’amministratore unico avvocato Gianfranco Orsino, ha pubblicato un avviso di selezione, per titoli e colloquio, per la formazione di tre graduatorie volte all’assunzione, a tempo indeterminato e parziale, di lavoratori con qualifica di operai per la piccola manutenzione e pulizia, ausiliari del traffico e operatori cimiteriali. Le graduatorie stilate saranno utilizzate dalla municipalizzata per procedere alle assunzioni. Gli interessati alla selezione dovranno far pervenire entro le ore 12.00 di lunedì 7 ottobre la domanda di ammissione, redatta su carta libera, secondo lo schema allegato al bando, ed essere prodotta, ed essere inviata con pec. Sul sito internet www.acmatripalda.it è stato pubblicato il bando. Le domande saranno valutate da una Commissione esaminatrice.

Ma Roberto Renzulli di “Atripalda Bene Comune” critica la mancata pubblicità del bando: «Strano che dal 23 settembre sul sito della società servizi è pubblicato un bando per assunzione eppure la pagina del Comune, quella del sindaco e del suo vice, si vedono solo foto di inaugurazione e altro. Ma del bando assunzioni non c’è traccia. Allora abbiamo deciso di pubblicarlo noi sulla nostra pagina di Facebook a beneficio di chi è interessato. Questa notizia andava pubblicata sulla pagina ufficiale del Comune già dal 27. Si trattava di fare una nota e allegare i file. Evidentemente era più utile occupare le pagine ufficiali del Comune e quella di Paolo Spagnolo Sindaco con le notizie importanti come matrimoni, partite di terza categoria, tagli del nastro alla festa della pizza e bacchettate ai giornalisti».

La società in house, che ha sede presso Palazzo di Città, si occupa di gestione e manutenzione del patrimonio comunale e di servizi di pubblica utilità nonché il controllo della sosta a pagamento.