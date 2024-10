Bando ACM nella polemica, Renzulli (Abc) chiede il ritiro della procedura: “proroga già a tempo scaduto”

Abbiamo appreso che l’amministratore dell’ ACM ha pubblicato una nuova determinazione con data 7 ottobre e successiva pubblicazione anche sull’albo pretorio del Comune di Atripalda. In sostanza, ad Avviso già scaduto, si determina di dare ulteriori 10 giorni di tempo, di fatto prorogando ulteriormente un avviso/bando già scaduto. Sappiamo che tra amministrazione e Municipalizzata ci sono tre Presidenti di Municipalizzata, professionisti con esperienza in merito, sinceramente non capiamo cosa sia accaduto in questi giorni.

Praticamente con un avviso si tenta di creare tre graduatorie per formare una trentina di “dipendenti comunali” una procedura che non ammettiamo soprattutto in questo periodo, dove un posto fisso è davvero molto ambito. Vista la confusione che sì è creata, visto i pareri negativi del Comitato Comunale e le perplessità espresse a suo tempo dalla Corte dei Conti, chiediamo di ritirare questo avviso, prima che l’Ente Comunale venga sommerso da esposti da parte di chi non ha partecipato perché confuso dalle date e dalla mancata modifica dell’ avviso stesso.

Ci preoccupa questa procedura di assunzione…un domani infatti, ci troveremo sulle spalle del comune personale assunto a tempo indeterminato con procedure piuttosto snelle.