Grande partecipazione al “Premio San Valentino–Città di Atripalda”. Foto

Grande partecipazione lo scorso week-end per il Premio “San Valentino – Città di Atripalda”, giunto alla VI Edizione. Una due giorni della manifestazione svoltasi presso la Sala Consiliare di Palazzo di città,

Special guest, una giovane promessa della musica, la diciottenne avellinese Gaia Bianco, che ha vinto lo scorso 5 febbraio, il contest sezione inediti a Casa Sanremo in compagnia del già noto Angelo Della Pia Showman di Avellino.

Al concorso poetico hanno preso parte da tutta Italia, Canada, Usa e Australia. Infatti un sesto posto, nella sezione vernacolo, per Concetta Giambona Troia da New York, un quarto posto, sezione lettere d’amore, per Carmelina Blancato Pelligra da Sidney e un sesto posto, stessa sezione, per Carmelina Cellupica giunta da Toronto.

Il premio San Valentino cresce ogni anno sempre più in quantità e qualità. E già si è proiettati alla nuova edizione per il 2021.

Ecco tutti. i vincitori del premio San Valentino 2020:

Sezione Lingua italiana :

1 classificato

Gaetano Catalani da Ardore Marina (RC)

2 classificato

Vittorio Di Ruocco da Pontecagnano (SA)

3 classificata

Francesca Ferulli da Atripalda (AV)

Sezione vernacolo:

1 classificato Vitaliano Grillo da Catanzaro

2 classificato Carmelo Cundari dal New Jersey

3 classificato

Eugenio Landino da Caserta

Sezione studenti Scuole medie:

1 classificato

Lorenzo Fusco da Atripalda

2 classificata

Grazia Spagnuolo da Atripalda

3 classificata

Maria Carol Caruso da Atripalda

Sezione studenti Scuole Superiori:

1 classificata

Rossella Parziale da Atripalda

2 classificato

Gennaro Di Ruocco da Vallo della Lucania (SA)

3 classificato

Alessio Capitani da Vallo Della Lucania (SA)

Sezione Fotografia:

1 classificato

Lucia Ruocco da Atrani (SA)

2 classificata

Marina Villani da Avellino

3 classificata

Elena Righi da Reggio Emilia

Sezione lettere d’amore:

1 classificata

Cetti Perrone da Messina

2 classificata

Maria Addolorata Di Capua da Castellamnare di Stabia (NA)

3 classificata

Michela Cirella da Guardialfiera (CB)

Sezione arte:

1 classificato

Modesto Furchí da Roma

2 classificata

Maria Rosaria Verrone da Montecorice (SA)

3 classificata

Rosa Cianciulli da Firenze

Premio Abellinum consegnati da Gigi Marzullo, nostro ospite d’onore ad:

Alfonso Gargano da Salerno

Franco Maci da Lecce

Premio Città di Atripalda consegnati dal sindaco, Giuseppe Spagnuolo ad:

Antonio Barracato da Cefalù (PA)

Carla Barlese da Roma

Antonio Biancolillo da Trani (BT)

Domenico Moxedano da Napoli

Premio Angela Ferrara :

Lucio Rinaldini da Casoria (NA)