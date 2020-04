Ciclismo, Mimmo Papaleo l’inossidabile pupillo dell’A.S.Civitas-Profumeria Lucia

In attesa della ripresa delle attività sportive, prosegue la presentazione dei corridori del team ciclistico atripaldese “A.S.Civitas-Profumeria Lucia”. E’ la volta di Mimmo Papaleo, all’anagrafe Domenico, di Mirabella Eclano. Classe 67’’, Mimmo è alto 172 centimetri per 67 chilogrammi, passista scalatore. L’inossidabile ciclista è un sportivo molto determinato che non si arrende mai e dà sempre tutto se stesso. Oltre alle sue capacità tecniche/tattiche quando si trova in sella alla sua bicicletta, Mimmo è un atleta serio, divertente ed esuberante, ed è questo che lo rende ben voluto dai suoi compagni di squadra e non. Avvocato di professione, divide la sua passione per le due ruote tra i suoi affetti familiari, lettura ed enigmistica. Agonisticamente, dedica la sua prima parte di stagione alle Gran Fondo del centro nord Italia cogliendo belle soddisfazioni. Ha conquistato per ben cinque volte il brevetto ‘’Prestigio’’ riservato agli atleti che si cimentano nelle grandi distanze (oltre i 150 km). Al suo attivo cinque partecipazioni alla Nove Colli (205 km e un dislivello di 5000 mt); Quattro partecipazioni alla ‘’Sportful Dolomiti Race’’ (205 km e un dislivello di 5000 mt) e alla ‘’Maratona delle Dolomiti’’ (138 km e un dislivello di 4300 mt). Mentre, la seconda parte della stagione, la dedica alle cronoscalate dove ha dimostrato ampiamente, oltre alle sue doti di gran fondista, anche quelle di grimpeur dove si è imposto molte volte nella sua categoria di appartenenza: 1° alla cronoscalata di Ariano Irpino e Montaguto nel 2017; nel 2018 si è classificato 2° rispettivamente nella cronoscalata di Grottolella e Mafariello (Cervinara); nel 2019 a Montaguto e a Grottolella sale sul gradino più alto sempre di categoria.

Palmares ragguardevole, ma l’impegno di Mimmo è sempre quello di migliorarsi per esprimere al meglio le sue doti tecniche per raggiungere traguardi sempre più importanti.