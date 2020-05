Ciclismo, Antonino Siconolfi atripaldese doc dell’A.S. “Civitas-ProfumeriaLucia”  

L’A.S.Civitas-Profumeria Lucia presenta Antonino Siconolfi, atripaldese doc, classe ‘87 per 176 cm di altezza e 86 chilogrammi, passista. Ha iniziato ad andare in bici con l’A.S.Civitas nel 2007 all’età di venti anni. Dopo due anni si è arruolato e trasferito a Roma nell’Esercito Italiano dove attualmente svolge la professione di militare professionista con il grado di caporal maggiore.

Antonino, ha iniziato a praticare attività sportiva fin dall’età adolescenziale. Sceglie il ciclismo perché incoraggiato da altri ciclisti atripaldesi che avevano notato in lui buone qualità. Subito entra a far parte dell’organico della Civitas. Divide la sua passione per la bici con il podismo che pratica soprattutto nei mesi invernali. Antonino, è un autentico sportivo, fisico palestrato e tanta voglia di mettersi in gioco. La curiosità iniziale per la bici diventa con gli anni una vera passione tanto che non può più farne a meno. Da quest’anno è rientrato di nuovo nel gruppo atripaldese A.S.Civitas-Profumeria Lucia per dimostrare tutto il suo potenziale.