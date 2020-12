Il Prc denuncia: “quell’autobus chiamato desiderio”

Siamo alle solite. Non è il ritornello di una vecchia pubblicità, ma la fotografia delle scelte dell’AIR, che periodicamente si accanisce contro la cittadinanza di Avellino e del suo hinterland. Per l’ennesima volta è stato infatti eliminato, dall’inizio di questo mese, il collegamento domenicale e festivo tra Avellino e i comuni vicini, Atripalda e Mercogliano. Il provvedimento riguarda, per ora, l’ intero mese di dicembre. Quindi nessun autobus nemmeno a Natale e a Santo Stefano. Quello delle festività di fine anno – è appena il caso di ricordarlo- è un periodo in cui, anche in questo 2020, nonostante tutto, la necessità di usufruire del trasporto pubblico non viene meno, anzi si accentua, per i più vari motivi. Ricordiamo un solo elemento: in questo periodo la quasi totalità degli esercizi commerciali, anche nei giorni festivi, risulta aperta, con conseguente aumento degli spostamenti di lavoratrici e lavoratori, come al solito i più penalizzati, e dei cittadini in generale. Invece di potenziare un servizio già scarno e inadeguato (solo 5/6 corse finora venivano effettuate la domenica), l’ AIR ha pensato bene di procedere a tagli e soppressioni. Tutto ciò nel silenzio tombaledelle amministrazioni dei Comuni interessati ( che probabilmente ignorano addirittura l’esistenza della situazione qui richiamata), le quali si stanno rivelando del tutto insensibili alla qualità dei servizi, alle esigenze delle popolazioni amministrate nonché allo stesso, gravissimo problema dell’ inquinamento atmosferico, che non può essere affrontato se non attraverso una politica di riduzione della circolazione dei veicoli privati e di contestuale incremento del trasporto pubblico. Perciò l’ ennesima pagina ingloriosa scritta oggi rappresenta anche lo specchio del fallimento dei vari Festa, Spagnuolo e D’Alessio.

Federazione Prov. PRC – Tony Della Pia

PRC Atripalda – Luigi Caputo

PRC Avellino – Costantino D’ Argenio