Inquinamento ad Atripalda, l’ex consigliere comunale del Prc Caputo attacca l’Amministrazione: “la politica dello struzzo”

Uno smacco per le amministrazioni inadempienti: questo il significato della recente iniziativa delle associazioni ambientaliste che provvederanno in proprio all’installazione di centraline per il controllo della qualità dell’aria ad Avellino e nei centri limitrofi. E se nel capoluogo il quadro della situazione appare ormai consolidato nella sua drammaticità (con ben 78 superamenti nell’emissione di polveri sottili lo scorso anno e già 21 fino all’inizio di marzo quest’anno) a cui fa peraltro da contraltare una totale e colpevole inerzia del sindaco Festa, ad Atripalda si è pensato bene di eliminare il problema nella maniera più radicale: abolendo i controlli tout court. Ovvero, nessun rilevamento, nessun inquinamento. Et voilà. Il sig. Spagnuolo ha trovato la soluzione. Sembra la scoperta dell’acqua calda, ma a pensarci bene c’è del genio, anzi della magia in questa capacità di far scomparire per incanto i problemi, almeno quelli che non si vedono e non si toccano (e che però in compenso si sentono), come l’inquinamento. L’ultima volta che il sig. Spagnuolo ha battuto un colpo, prima di inabissarsi come una figura dell’oltretomba dantesco, è stato il 21 febbraio dello scorso anno, allorquando preannunciò la collocazione, di concerto con il comune capoluogo, di una centralina nei pressi dell’ex mattatoio comunale di Avellino, a ridosso di Atripalda: qualcuno l’ ha vista finora? Nella stessa circostanza egli affermava di essere pronto a scrivere all’ARPAC “per chiedere centraline mobili”. Bene. Dopo un anno nessuna notizia al riguardo. Ci sono stati problemi di comunicazione? Il sindaco non è riuscito ancora a completare la lettera? Se il problema è questo possiamo dargli una mano. Qualora invece la lettera sia arrivata a destinazione ma con esito infruttuoso, allora qualche centralina l’ amministrazione avrebbe potuto installarla, se non altro per venire incontro a ripetute sollecitazioni in questo senso, soprattutto da parte di “Idea Atripalda”. Se oggi possono riuscirvi le associazioni con i soli loro mezzi, non può farcela un ente territoriale di media grandezza come il comune di Atripalda? O invece il problema sta, com’ è di tutta evidenza, altrove? Si chiama “sindrome dello struzzo”: ovvero mettere la testa sotto la sabbia per eludere ostacoli e responsabilità. Ove esistesse un premio per questa specialità, Spagnuolo lo avrebbe già vinto, sbaragliando ogni concorrenza. Intanto è ormai vicino a un altro grande primato: arrivare al termine del proprio mandato senza aver mai fornito un dato, anche minimo, sulla situazione dell’ inquinamento atmosferico ad Atripalda.

Luigi Caputo

Partito della Rifondazione Comunista -Atripalda

Federazione PRC Avellino