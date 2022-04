Intitolazione della sede della Polizia municipale di Atripalda all’ex comandante Nino Colantuoni, i ringraziamenti dell’assessore Mirko Musto

In riferimento alla commovente e bellissima manifestazione di intitolazione del comando dei vigili urbani al compianto Comandante Ten. Carmine Colantuoni sento il dovere in qualità di assessore alla Polizia Municipale e Commercio, di ringraziare quanti, a vario titolo, hanno contribuito alla perfetta riuscita dell’iniziativa. Un particolare ringraziamento va alla moglie Filomena Napoletano, al fratello Umberto Colantuoni e tutti i familiari per la loro immediata disponibilità e condivisione.

Voglio rivolgere a tutti i presenti: parroci, associazioni, cittadini, amministratori di ieri e di oggi, ai vari sindaci ed assessori intervenuti che con le loro testimonianze e i loro aneddoti hanno, semmai ce ne fosse stato bisogno, messo in evidenza la figura dell’uomo e del funzionario in divisa.

Un ringraziamento va a tutto il corpo della Polizia Municipale, all’ufficio Commercio e al suo Comandante, Capitano Dott. Domenico Giannetta, perché senza il loro prezioso contributo e lavoro non avremmo potuto realizzare questa manifestazione dedicata ad un uomo che si è speso tanto nella propria comunità.

Forse è stato il minimo che potevamo fare , ma vedere la Sala Consiliare gremita è stato un segnale forte di affetto e di ricordo che il Comandante Tenente Carmine Colantuoni ha lasciato in tutti noi.

Questo sta a testimoniare che Atripalda non ti ha dimenticato, sei fortemente radicato nel cuore e nella mente degli Atripaldesi.

Grazie Comandante,



Con affetto Mirko Musto

Ass. alla Polizia Municipale e al Commercio