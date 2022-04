Domani presentazione del progetto di valorizzazione del Giardino Storico di Palazzo Caracciolo

Sabato 30 aprile alle ore 11:00 presso la Sala Consiliare del Comune di Atripalda si terrà la presentazione della progettazione per la tutela, conservazione e valorizzazione del Giardino Storico di Palazzo Caracciolo.

”Il percorso progettuale é stato lungo e laborioso. La presentazione del progetto è l’ultima tappa di un percorso di studio, approfondimento e confronto tra professionalità tecnica e Amministrazione che hanno lavorato in perfetta sinergia, per restituire alla città un luogo fortemente identitario per gli Atripaldesi. Dalla ricostruzione storica nasce la progettazione curata dall’Architetto Paesaggista Francesca Melillo che nell’illustrarla ci condurrà indietro nel tempo a partire dal 1500, per farci visionare la bellezza del Giardino alla Corte del Principe Caracciolo e ci condurrà ai giorni nostri per rivederlo completamente rinascere. Sarà così che coniugheremo arte e cultura al verde pubblico”.

Consigliera geom. Anna De Venezia.