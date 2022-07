Divieto di abbruciamenti, il sindaco Paolo Spagnuolo firma l’ordinanza

«Un provvedimento posto a tutela della salute pubblica». E’ questa la motivazione alla base del divieto di abbruciamenti con il quale il Comune di Atripalda segue le decisioni assunte dal tavolo tecnico in Prefettura. La doppia ordinanza, con in calce la firma del sindaco Paolo Spagnuolo, punta al divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all’esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini. La seconda limitazione invece riguarda disposizioni in materia di rimozione e taglio delle siepi.

Lo stop agli abbruciamenti varrà fino al prossimo 20 settembre e sarà vietato sul territorio comunale dare fuoco a materiali di qualsiasi tipologia e natura. Un’ordinanza simile era stata già adottata nei mesi scorsi con restrizioni. Ora arriva il nuovo stop che durerà oltre tre mesi fino a fine settembre. Il divieto riguarderà l’abbruciamento di residui vegetali in zona agricola. Sanzioni amministrative per i trasgressori con il pagamento di una somma non inferiore a 1.032,00 euro e non superiore a 10.329,00 euro. Al corpo del Comando dei Vigili Urbani di Atripalda e a tutte le forze dell’ordine il compito di un controllo per la corretta applicazione dell’ordinanza.