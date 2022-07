Comune di Atripalda: il sindaco apre il portone principale per l’accesso dei cittadini agli uffici

«Il cittadino deve sapere che con questo portone spalancato c’è un unico ambiente rappresentato dalla città e dal Palazzo civico. Un unico ambiente senza soluzione di continuità. Questo era il messaggio che abbiamo voluto dare e sta funzionando».

Come aveva promesso e annunciato in campagna elettorale, dal giorno del suo insediamento a Palazzo di Città, il sindaco Paolo Spagnuolo ha riaperto il portone principale per l’accesso dei cittadini agli uffici comunali. «Ha un valore simbolico molto alto. Lo avevamo detto già in campagna elettorale che si doveva cambiare registro nel rapporto con i cittadini – prosegue la fascia tricolore -. Ho già chiesto a tutti i miei consiglieri e collaboratori di avere l’umiltà di ascoltare tutti i cittadini. Ma ascoltare i cittadini significa rendere anche loro agevole l’ingresso al Comune, senza alcun timore reverenziale o senza alcuna problematica di diverso tipo».

