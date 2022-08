Aree giochi per bambini, conclusi i lavori del primo lotto. Il sindaco: “mi appello al senso civico di tutti”

Nella giornata di oggi sono stati ultimati i lavori di riqualificazione delle aree giochi cittadine (1° lotto). I più piccoli potranno finalmente vivere la città divertendosi in maniera sicura ed innovativa, in compagnia dei loro affetti più cari.

Ad oggi, le nuove giostrine sono state installate in piazza Alpini Orta, via Nicola Salvi, via Gramsci, via Tiratore, via Madre Teresa di Calcutta, Parco delle Acacie e via Appia.

L’Amministrazione Comunale invita i cittadini ad esercitare il proprio senso civico allo scopo di tutelare il decoro di queste rinnovate aree giochi. Senza l’aiuto di tutti sarà difficile restituire bellezza alla nostra Atripalda.

comunicato stampa