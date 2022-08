Comune, il sindaco Paolo Spagnuolo nomina la dottoressa Anna Cella nuovo segretario comunale

Il comune di Atripalda ha un nuovo segretario comunale. Ieri ha preso servizio a Palazzo di città la dottoressa Anna Cella «scelta dal sindaco Paolo Spagnuolo per le notevoli competenze tecnico giuridiche e gestionali confacenti alle esigenze del Comune» si legge nella nota stampa che segue il decreto sindacale n.17 del 19.08.2022 con decorrenza 22 agosto.

La dottoressa Anna Cella, originaria di Salza Irpina, prende il posto dell’ex segretario generale Beniamino Iorio che dal primo agosto ha lasciato la guida del Municipio della cittadina del Sabato, dopo sei anni e mezzo, per prendere servizio in un comune pugliese. «Auguriamo buon lavoro al nuovo segretario Anna Cella – dichiara la fascia tricolore – convinti che la nostra collaborazione favorirà ottimi risultati nell’interesse della cittadinanza».

Con il precedente segretario comunale c’era stata una sorta di “separazione consensuale” come l’aveva definita il sindaco «nel senso che fa un avanzamento di carriera, e questo mi fa particolarmente piacere tant’è che in Giunta abbiamo fatto gli auguri per la sua attività professionale futura che è anche un motivo di vanto per il Comune di Atripalda».

Il primo cittadino nei saluti all’ex segretario aveva però sottolineato come lasciava «un ente dove la pecca grossa è la gestione del personale».