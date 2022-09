Trasferimento parroco chiesa madre, il saluto del sindaco: “ringrazio don Fabio per il lavoro svolto nella nostra città”

Qualche giorno fa abbiamo appreso della notizia del trasferimento di don Fabio Mauriello dalla Parrocchia di Sant’Ippolisto alla Comunità di Monteforte.

Come Sindaco di Atripalda, a nome dell’intera cittadinanza, saluto e ringrazio don Fabio per il lavoro svolto nella nostra città. È stato senz’altro un ottimo Ministro di Dio, che si è impegnato fortemente per la nostra comunità.

La città gli è grata per l’impegno profuso nell’opera svolta durante questi anni di ministero sacerdotale tra di noi, per gli insegnamenti che ci ha trasmesso e per i valori umani e sociali che non dimenticheremo. Per questo motivo gli rivolgiamo i più affettuosi auguri per la sua nuova missione pastorale.

Mi conforta, infine, la consapevolezza della sua presenza in occasione delle imminenti festività patronali.

Nota del sindaco di Atripalda Paolo Spagnuolo