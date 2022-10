Elezioni Politiche 2022, i ringraziamenti di Sinistra Italiana Atripalda

Il vero voto utile alla fine si è rivelato il voto per la lista Alleanza Verdi Sinistra.

Ma non utile nell’accezione che normalmente si dà a tale espressione, cioè per sostenere il

probabile vincitore, ma utile alla politica in quanto oggettivamente disinteressato e di

opinione e che, nonostante tutto, ha consentito l’elezione di un parlamentare.

Infatti, con il consenso che ci è stato accordato abbiamo portato in Parlamento il nostro

capolista alla Camera del collegio plurinominale Campania P02 in cui è inclusa l’Irpinia, Franco Mari, irpino di origine e salernitano di adozione.

Si tratta per noi di un grande successo perché l’Irpinia ed Atripalda hanno contribuito in

maniera fondamentale a questa elezione.

Questo, intendiamoci, non sposta di una virgola il giudizio sulla legge elettorale che è una

vergogna a partire dall’impossibilità di esprimere le preferenze.

Tuttavia, nonostante ciò e nonostante la riduzione del numero dei parlamentari oggi il nostro lavoro e l’impegno coerente di una vita hanno finalmente portato ad un’importante risultato:

una rappresentanza in Parlamento che sarà un fondamentale riferimento per tutta la nostra

comunità.

Un risultato tanto più bello perché ottenuto in un momento difficile per la democrazia, in cui la difesa dei valori della Costituzione, della convivenza civile, la salvaguardia delle minoranze e dei più deboli e fragili, diventa impegno prioritario, mentrel’onda nera avvolge l’Italia lucrando consensi sulle paure della gente.

Per questo, ringraziamo tutti coloro che, anche se non vicini alla nostra sensibilità, ci

hanno premiato riconoscendo alla nostra coerenza un valore aggiunto che spesso

difetta nella coalizione del centrosinistra.

Ringraziamo i compagni di un tempo e di oggi che hanno visto in noi i portatori di

tanti valori originali della nostra storia.

Ringraziamo i giovani che ci hanno votato perché hanno riconosciuto nel nostro

programma tanti punti di contatto con la loro sensibilità.

La politica è ancora troppo connotata da trasformismo e opportunismo. La nostra ricetta a base di coerenza e lealtà è stata premiata e il risultato ottenuto ci incoraggia a continuare nel nostro percorso politico, sempre aperto al confronto, naturalmente nell’ambito di un sistema condiviso di valori.

Sinistra Italiana Atripalda