Elezioni Politiche 2022, l’ex assessore Luigi Adamo candidato alla Camera nel collegio plurinominale con “Sinistra Italiana-Europa Verde”

Ho aderito con entusiasmo alla proposta di candidatura alla Camera nel nostro collegio plurinominale per la lista “Sinistra Italiana – Europa Verde”, perché sento l’obbligo morale di dare il mio contributo diretto per contrastare la destra e le sue solite proposte pericolose per il governo di una società complessa, la cui attuazione acuirebbe drammaticamente differenze, diseguaglianze e ingiustizie che invece bisogna lavorare per eliminare.

La società a cui bisogna aspirare è aperta e inclusiva, equa e solidale, pone l’energia rinnovabile al centro del proprio sviluppo, garantisce il salario minimo e l’istruzione gratuita dalla culla all’università.

Tutto il mio impegno sarà per questi obiettivi.

Ringrazio tutti coloro che vorranno sostenermi.

Luigi Adamo

Sinistra Italiana – Europa Verde