Concorso vigili urbani ad Atripalda: in 71 ammessi alla prova orale

Si parte con le prove orali per l’assunzione di nuovi dipendenti a Palazzo di città. Pubblicato sull’labo pretorio del Comune l’elenco degli candidati ammessi per l’assunzione di due istruttori di vigilanza, categoria C1 a tempo indeterminato e part time al 50%. Sono in tutto 71 quelli ammessi che dovranno ora sostenere la prova orale su 325 che hanno preso parte alla preliminare aderendo all’interpello Asmel, l’Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti locali, che sta svolgendo le attività di supporto all’indizione e gestione delle procedure selettive per la formazione degli elenchi di idonei e delle attività consequenziali propedeutiche alle assunzioni da parte degli Enti aderenti.

Il comune del Sabato a maggio scorso infatti ha aderito all’accordo sottoscritto dai comuni di Carignano (To), capofila, Comunità Montana del Tanagro-Alto Medio Sele (Sa), Irsina (Mt), Lucca Sicula (Ag), Pianezze (Vi) e Sepino (Cb) per la gestione associata della formazione di elenchi di idonei per le assunzioni di personale.

Resi noti ieri presso Palazzo Civico anche gli esiti della prova orale per la selezione pubblica dell’assunzione di un posto di Istruttore Tecnico Geometra, categoria C1 a tempo indeterminato e pieno. Su 20 candidati iniziali che avevano aderito alla rpova tre l’hanno superata e otto bocciati. Hanno superato invece in tre la prova orale per la selezione pubblica dell’assunzione di un posto di Istruttore Tecnico Geometra, categoria C1 a tempo indeterminato e part time al 83,33%.

I verbali delle prove, con il numero di domanda del candidato, e l’esito delle prove è sottoscritto dalla Commissione esaminatrice composta dalla dottoressa Anna Cella, segretario generale del Comune di Atripalda in qualità di presidente; la dottoressa Italia Katia Bocchino, vice segretario comunale, nonché responsabile del VI Settore Gestione Risorse Umane e Affari Generali di Palazzo di città quale componente; il dottor Domenico Giannetta, responsabile del III Settore Polizia Municipale quale componente ed infine l’architetto Giuseppe Cocchi e il geometra Valter Sergio Ventola, istruttore direttivo dell’Ente con funzioni di segretario verbalizzante della commissione esaminatrice.

Le nuove figure si aggiungeranno agli undici dipendenti già entrati in servizio a fine settembre: quattro figure all’Ufficio tecnico più un operaio (quattro a tempo indeterminato e uno a tempo determinato) uno al Contenzioso, un altro al Protocollo, all’Ufficio risorse umane, un nuovo dipendente infine alla Cultura e un responsabile informatico