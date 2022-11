Festa dell’Albero, piantumati cinque ulivi nella villa comunale “Don Giuseppe Diana”. Foto

In occasione della “Festa dell’Albero 2022”, l’Amministrazione Comunale ha affiancato “Legambiente” nella piantumazione di cinque ulivi nella villa comunale “Don Giuseppe Diana”.

Il sindaco Paolo Spagnuolo ha dichiarato: “si è trattato di un evento che simbolica,ente rappresenta la lotta al cambiamento climatico. Come Amministrazione comunale il nostro impegno sarà forte. No a caso i cinque ulivi sono stati piantati di fronte alla biblioteca che è stata interessata da una richiesta di finanziamento per efficientamento energetico”.