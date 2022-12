Natale in Abellinum, ecco il cartellone degli eventi organizzato dall’Amministrazione e finanziato dalla Provincia

“Natale in Abellinum”, pronto il cartellone degli eventi organizzato dall’Amministrazione Spagnuolo. Gli appuntamenti oltre a creare un’area di festa in città per tutto il mese puntano anche a valorizzare il patrimonio culturale della cittadina del Sabato e la sua vocazione commerciale. I fondi, trentamila euro, sono parte di un finanziamento da centomila euro ottenuto dalla Provincia di Avellino.

«Tutti gli eventi natalizi hanno come filo conduttore la valorizzazione del patrimonio culturale e la messa in mostra delle nostre attività commerciali – illustra il sindaco Paolo Spagnuolo -. Ancora una volta abbiamo dato prova di essere particolarmente attivi e di avere attivato tutte le migliori forze economiche e sociali di questa città. L’augurio è che Atripalda possa essere vissuta dai propri abitanti e dai tanti avventori, curiosi, che vorranno raggiungerci anche da fuori».

Calendario dell’Avvento della Pro Loco, concerti di Natale e Capodanno, presepe vivente il 17 dicembre con il gruppo Scout, Babbo natale, visite guidate ad Abellinum paleocristiana e Cristiana, tombolata, Elfo, incontri in biblioteca, presentazione di libri e Happyfania.

«Si tratta di un cartellone natalizio di cui siamo particolarmente fieri – afferma l’assessore con delega al Commercio e agli Eventi Gianna Parziale – visto che è stato definito con la collaborazione di tutti: dai colleghi di maggioranza alle associazioni fino alle attività commerciali che abbiamo affiancato con puntualità visto che il commercio è parte integrante di Atripalda. A questo proposito annunciamo i due eventi curati dall’Associazione commercianti di via Roma e l’installazione di luminarie in tutta la città. Auguro a tutti serenità e speranza».

Nell’ambito del cartellone di eventi ieri inaugurata l’ottava edizione di “Presepi in mostra”, iniziativa curata dalla Pro Loco. «Abbiamo fatto un cartellone di buon livello, senza spendere cifre esorbitanti e soprattutto a chilometro zero – dichiara il consigliere con delega alla Cultura e alla Valorizzazione del Patrimonio dei BB.CC Lello Barbarisi – con un occhio particolare ai bambini per i quali abbiamo previsto una serie di eventi nella biblioteca comunale “L.Cassese”. Una particolare attenzione per i più piccoli perché riteniamo che siano stati quelli maggiormente colpiti dalle conseguenze della pandemia».

Accese le luci di Natale, benedette da don Luca Monti, presso la cappella della Madonna di Lourdes sulla collina del castello di Atripalda, località “’A preta ra Maronna” donate da un gruppo di cittadini. «Siamo contenti del contributo offerto dalle associazioni locali – evidenzia il consigliere con delega alle associazioni Giusi Pizzano – a testimonianza, ancora una volta, dell’importanza che rappresentano per la città».