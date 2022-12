Lavori di demolizione e ricostruzione della scuola media Masi, cambio di destinazione d’uso dei locali dell’’ex Centro Pmi di via San Lorenzo che da gennaio saranno adibiti ad aule

Cambio di destinazione d’uso temporaneo dei locali al primo piano dell’ex Centro Pmi di via San Lorenzo che dal 9 gennaio saranno adibiti ad aule per accogliere le classi della scuola media “Masi”.

Gli alunni della media di via Pianodardine saranno trasferiti infatti, subito dopo le festività natalizie, alla ripresa delle lezioni il prossimo 9 gennaio al primo piano dell’ex Centro per le piccole e medie imprese durante i lavori di demolizione e ricostruzione del plesso scolastico, come deciso dall’Amministrazione a seguito di un’indagine di mercato.

Ma per dar corso allo spostamento temporaneo della classi da via Pianodardine a via San Lorenzo è necessario che il Consiglio comunale approvi l’istanza di permesso a costruire in deroga relativo al cambio di destinazione d’uso pubblico del compendio di via San Lorenzo finalizzato al trasferimento del plesso scolastico “Masi” oggetto di demolizione e ricostruzione. A relazionare sarà l’assessore all’Istruzione Lello Labate.

Il comune ha già incassato il parere favorevole dell’Asl e ora toccherà al parlamentino cittadino, convocato per giovedì sera, dare il via libera al cambio.