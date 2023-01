Costituzione società in house del Comune di Atripalda, nessuna osservazione presentata. Martedì si va in Consiglio

Nessuna osservazione o proposta giunta a Palazzo di città in risposta all’avviso di consultazione pubblica per la costituzione di una società in house a totale controllo pubblico ad Atripalda.

E’ questo l’esito di un passaggio necessario dettato dalla legge prima dell’approdo in Consiglio comunale, convocato dal presidente del parlamentino cittadino Francesco Mazzariello per martedì 17 gennaio alle ore 18.30. Un consiglio monotematico in cui l’assise pubblica sarà chiamata a votare la costituzione della municipalizzata “Azienda Comunale Multiservizi Srl” con dicitura abbreviata “ACM Srl” con sede presso il Municipio. Avrà un capitale sociale di 30mila euro e gli organi sociali saranno l’assemblea dei soci e un Amministratore Unico, oppure l’assemblea potrà anche nominare un Consiglio d’amministrazione e un Amministratore delegato.

Una scelta voluta fortemente dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Spagnuolo, in attuazione delle linee programmatiche di mandato, per l’effettuazione dei servizi di pubblica utilità.

«Nessuna richiesta, osservazione o richiesta di chiarimenti è giunta al Comune. Richieste e osservazioni che potevano essere presentate da qualsiasi cittadino visto che si trattava di una consultazione pubblica. Non solo cittadini, ma anche partiti politici, associazioni e dalla stessa minoranza consiliare – spiega il vicesindaco con delega al Bilancio Domenico Landi -. Il fatto che non siano giunte osservazioni fa presupporre che il lavoro sia stato apprezzato anche da tutte le parti in causa, ivi la minoranza consiliare. E questo ci fa esprimere molta soddisfazione sull’operato».

La giunta nel mese di settembre scoro aveva già approvato l’atto di indirizzo. La società in house si occuperà di gestione e manutenzione del patrimonio comunale e dei servizi correlati, di piccola manutenzione delle aree comunali compreso il verde pubblico e attività ausiliarie e di supporto ai servizi comunali, pulizia degli immobili e di aree pubbliche, gestione e manutenzione del cimitero comunale, servizi integrati di controllo della sosta a pagamento, servizi di sorveglianza e custodia ed infine servizi di gestione ordinaria dei tributi e servizio affissioni.

«Siamo soddisfatti del lavoro svolto dal responsabile del settore finanziario nella sua relazione e nell’allegato Piano economico finanziario che è stato predisposto in collaborazione con i settori responsabili, l’ufficio tecnico comunale e il Comando di polizia municipale – conclude il vicesindaco Landi -. Il lavoro ha evidenziato elementi di economicità ed efficienza, cosi come sottolineato nella relazione e questo è avvalorato sia dal parere favorevole del Revisore dei conti e dal fatto che non vi siano osservazioni in merito all’elaborato». Dopo il consiglio comunale di martedì «per la delibera di costituzione, il deliberato di consiglio sarà trasmesso alla Corte dei conti e agli enti competenti per le loro valutazioni. Solo dopo si procederà con l’atto costitutivo. La società sarà guidata da un amministratore unico».