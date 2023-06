Conti in rosso al Comune di Atripalda: aumenta l’Imu e la Tari

Aumenta l’Imu per sanare i conti in rosso al Comune di Atripalda. Sale anche la Tassa Rifiuti.

Il gettito per l’imposta municipale unica passerà per l’anno in corso da 2 milioni a 2.300.000. La decisione assunta in Giunta con l’approvazione del bilancio di previsione 2023.2025 è stata ratificata ieri sera nella riunione del parlamentino cittadino. A relazionare in aula sull’approvazione delle nuove tariffe è stato il vicesindaco con delega al Bilancio Domenico Landi. Una stangata sulle seconde case che arriva poche settimane dopo dall’approvazione del Rendiconto di bilancio che chiude con un disavanzo di 1.316.767,82 euro. Per l’Imu è stato previsto l’aumento dell’uno per mille, per cui l’aliquota sale dal 9,6 al 10,6 per mille. Aumenti anche per la Tari in virtù del Pef 2022-2023 approvato lo scorso anno edove si passa da un costo complessivo di 2 milioni e 160mila euro a due milioni e 363mila euro: un aumento tariffario che va dallo 0,14 per alcune attività non domestiche fino ad un aumento del 4% su quelle domestiche già nel 2023 perché è il costo del servizio che aumenta di 204mila euro.