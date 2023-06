Municipalizzata ad Atripalda: versato il capitale sociale e incaricato il notaio per la costituzione

L’Amministrazione Spagnuolo, malgrado il parere negativo espresso dai magistrati contabili regionali, compie altri passi verso la nascita della società a totale controllo pubblico che si occuperà dei servizi di pubblica utilità denominata “ACM – Azienda Comunale Multiservizi Srl”.

Con due distinte determine del Responsabile del I Settore di Palazzo di città, dottor Paolo De Giuseppe, il Comune impegna la somma di 30mila euro, a titolo di versamento del capitale sociale, a favore dell’“Azienda Comunale Multiservizi s.r.l.” in sigla ACM s.r.l. con sede legale in piazza Municipio n. 1, presso la sede comunale. Si demanda poi al tesoriere comunale della Banca di Credito Cooperativo di Capaccio Paestum e Serino la relativa emissione di un assegno circolare dell’importo di 30mila euro intestato alla municipalizzata. Con una seconda determina si è affidata la stipula dell’atto costitutivo della municipalizzata allo studio notarile del notaio Romana Capaldo per l’importo complessivo di 5.262,00 euro