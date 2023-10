Messaggio dal tono “sessista” in Consiglio comunale, la difesa del sindaco: “goliardico, spersonalizzato e non riferito a lei”

Il sindaco Paolo Spagnuolo respinge le accuse dell’opposizione sul messaggio dal tono “sessista”: «mi fa specie il clamore che ha creato la cosa. Dopo aver impiegato un po’ di minuti per comprendere a quale messaggio la Palladino si riferisse, ieri sera mi sono alzato per raggiungerla. Un sms che non riguardava lei né tanto meno era indirizzato a lei. Stavo semplicemente intrattenendo, in un momento in cui il consiglio comunale si avviava alle conclusioni, il punto sul bilancio consolidato, secondo quello che aveva riferito il vicesindaco doveva orientarsi su un spetto finanziario e non su quello di cui stava discutendo la minoranza. Il mio telefono era acceso perché avevo chiesto ai colleghi di maggioranza, rispetto al Dup, di inviarmi dei loro suggerimenti ognuno come delegato poteva essere interessato da una replica e avevamo concordato che la facessi io. Quando sono intervenuto poi l’ho spento per riaccenderlo alla fine. E prendendo spunto dalla discussione sul riferimento ai manganelli, mi si faceva ricordare delle manganellate prese in una trasferta dell’Avellino credendo che io avessi partecipato, ma a cui non avevo preso parte. Ma io faccio una battuta come si fa sui gruppi amanti di calcio: meno male perché io avrei preso belle manganellate, altro che. Un messaggio goliardirco ed indirizzato a cui mi aveva ricordato di queste manganellate. Per cui non capisco il clamore. Per cui mi sono avvicinato a lei e ho detto che era un messaggio spersonalizzato, che non era diretto a lei ma prendeva spunto da un episodio. Tra l’altro era un consiglio comunale che si era portato avanti in maniera così serena, che non c’era neanche quella preidsposizione, qualora il mio carattere lo avesse previsto, di offendere qualcuno. Quindi ora lasciarsi alla strumentalizzazione mi sembra esagerato e fuori luogo. Nulla di messaggio sessita o scarso rispetto del consiglio comuanle. Ho subito tentato di chiarire con la Palladino non appena mi sono reso conto del messaggio dicendo che si trattava di una spersonalizzazione e non diretto a lei. Poi sono uno che nei gruppi evito anche i doppi sensi figuriamoci se mi vado ad impelagare in qualche affermazione un pù più forte. Vedo un clamore ed uan strumenrtalizzazione fuori luogo».