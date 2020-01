Atripalda Volleyball, si separano le strade con Salvatore Roberti: rescissione contrattuale con l’opposto romano

La società dell’Atripalda Volleyball comunica che si separano di comune accordo le strade con l’opposto Salvatore Roberti. La società ha fatto seguito alla richiesta dell’atleta romano di non voler proseguire l’avventura in maglia biancoverde fino al termine della stagione per motivi strettamente personali e non legati alla nostra società. Al pallavolista va il ringraziamento per aver l’impegno profuso in questi primi mesi della stagione e aver contribuito ad un buon inizio di stagione. A Roberti l’augurio di proseguire la sua carriera pallavolistica ottenendo nuovi successi.

Il Ds Clemente Pesa è già al lavoro per la ricerca del sostituto che sicuramente sarà un atleta che potrà contribuire al raggiungimento degli obbiettivi stagionali.