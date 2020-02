“Torneo Calcistico Stracittadino” di Atripalda: pronto il regolamento della tredicesima edizione

“Socializzazione – Ricreatività – Sportività”, con questo slogan Gioso Tirone sta dando vita alla 13^ edizione atripaldese. Ha ultimato il Regolamento con annesse le “novità” recentemente annunciate. Chiaramente, come le 12 Edizioni precedenti, il Torneo riservato ai nativi o residenti ad Atripalda.

“Ho intitolato la manifestazione – dichiara Gioso Tirone – “Divertiamoci Insieme” perché deve essere una festa dello Sport, nel nostro caso “il Calcio”. Le novità inserite riguardano le modalità di iscrizione. Infatti, avverranno singolarmente e non a Squadre o a Gruppi. Ad iscrizioni avvenute, le Squadre si formeranno a mezzo “sorteggio”, che sarà effettuato alla presenza di tutti gli iscritti. Le stesse saranno composte: per metà da giovani di età dai 15 ai 30 anni, l’altra metà dai 31 anni in su; in aggiunta anche la presenza di 1-2 donne, senza limite di età. Dopo la composizione delle Squadre, queste ultime potranno iscrivere N. 2 forestieri”.

Altre novità si potranno consultare nel Regolamento. In occasione del sorteggio sarà comunicato la formula di svolgimento. La data di inizio è prevista per sabato 13 giugno 2020, mente le iscrizioni vanno effettuate entro sabato 30 maggio 2020.

Tutta la modulistica per l’Iscrizione, oltre il Regolamento ed i Comunicati Ufficiali, vanno consultati e scaricati nella pagina Facebook “STRACITTADINO ATRIPALDA”.

“Nei mesi scorsi è stato svolto un sondaggio – conclude Tirone – e, dallo stesso, sono emersi pareri favorevoli circa la nuova formula di iscrizione. Mi auguro che ci sia una buona partecipazione e che tutti, facendo proprio lo slogan, si divertino dando, col sorriso, quattro calci al tanto amato pallone”.

Per qualunque informazione contattare l’organizzatore TIRONE GENEROSO, Cell. 347.9473251 (WhatsApp) – Mail gioso.tirone@libero.it -, oppure DE PASQUALE CIRO, Cell. 377.9701887; SOLIMENE FERRUCCIO, Cell. 347.7904277; PIERNI GIANLUCA, Cell. 333. 4288923.