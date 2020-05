Ciclismo, l’A.S.“Civitas-Profumeria Lucia” presenta Antonio Verrilli

Continua il “viaggio” virtuale per conoscere più da vicino il profilo tecnico degli atleti della compagine atripaldese “A.S.Civitas-Profumeria Lucia”. E’ la volta di Antonio Verrilli di Montecalvo Irpino. Classe ‘78, sessanta chilogrammi per 165 cm di altezza, passista/scalatore. Ha iniziato ad andare in bici nel 2014 con il team A.S.Civitas per poi fermarsi per due anni nel 2018/19. Da quest’anno è rientrato di nuovo nel gruppo. Antonio si è messo in evidenza per la sua grinta e tenacia. Instancabile lottatore, in grado di competere su ogni tracciato, aggressivo e solido. Nello sport non c’è mai niente di scritto o di impossibile, quindi Antonio sarà decisamente un osso duro, molto pericoloso per tutti quelli che puntano ad ottenere il massimo risultato. Quando è in ottima condizione è un corridore difficile da scrollarsi dalla ruota, un avversario meglio da non trovarsi mai alle spalle perché è sempre in agguato e pronto a infliggere il colpo del ko. Divide la sua passione per la bici con il podismo e di andare in Vespa in estate, mentre d’inverno gli piace andare in montagna con snowboard. Dunque, sulle ali dell’entusiasmo ci sono tutte le premesse per mettersi in gioco ma soprattutto per fare bene agonisticamente, ad Antonio ora tocca dimostrare quanto di buono sa fare in sella alla sua bici.