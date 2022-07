Grande pubblico per il doppio appuntamento musicale svoltosi presso il parco “Elio Parziale’ di Atripalda.

Un parco privato, inaugurato un anno fa con un’estensione di oltre 4.000 mq. voluto dal dottor Sabino Aquino, chirurgo maxillofacciale e titolare dello studio “C.C.O San Sabino” e riqualificato con viali di ulivo, panchine, parco giochi per bambini e un ampio parcheggio, a disposizione dei ragazzi del mondo dell’associazionismo locale ed intitolato al compianto direttore didattico, è stato teatro di due serate di musica e solidarietà.

Ieri sera in scena la “Napoli di Eduardo De Filippo e Antonio De Curtis: un’amicizia lunga una vita tra teatro, cinema e musica” che ha visto l’esibizione del soprano Nunzia D’Alessio, voce recitante Paolo De Vito, sassofono e flauto Salvatore Santaniello e al pianoforte Giuseppe Musto.

L’altro appuntamento organizzato con il Centro Aprea di Atripalda ha visto in scena invece il concerto de “I Sognatori”. Nel parco a verde di via Tufara hanno risuonato così le note dell’inclusione e il messaggio dell’integrazione dei diversamente abili, musicisti per amore.

Una serata per sensibilizzare le istituzioni sull’emergenza sociale e sull’abbattimento delle barriere di ogni genere. «La scuola che dirigeva mio cognato, il compianto direttore Elio Parziale a cui è dedicato questo parco, era fondata proprio sull’integrazione e sull’uguaglianza – dichiara il dottore Sabino Aquino -. Nella sua scuola non esistevano disuguaglianze e differenze sociali, e noi seguiamo quello che è stato il suo pensiero. Spero di continuare, anno dopo anno, ad esaudire il suo volere».

Alle due serate ha preso parte anche una delegazione dell’Us Avellino guidata dal presidente Angelo Antonio D’Agostino cob il direttore sportivo Enzo De Vito a rimarcare l’impegno nel sociale del club biancoverde «per noi è un onore e un piacere essere presenti a queste iniziative a sostegno di questi ragazzi».