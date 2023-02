Da oggi sfilate in maschera, carri e la Zeza per il Carnevale ad Atripalda

Ritornano in città i grandi appuntamenti con il Carnevale. L’amministrazione comunale ha patrocinato “Carnevale in piazza” e “Carnevale per la pace”, organizzati rispettivamente dalla Pro Loco e da Adelpa.

La festa della Pro Loco si terrà sabato 18 febbraio e vedrà il coinvolgimento di “Tarantellati di Volturara”, “Carnevale di Ospedaletto”, “Zeza di Cesinali” e “Mascherata serinese MA.BI”.

Il programma:

Alle ore 15:00- raduno mercatino rionale;

alle 15.30- sfilata per la città;

alle 16:00- esibizioni in piazza.

“Carnevale per la pace”, invece, punta al divertimento dei bambini, con un tema molto importante: la pace.

Il programma di domenica 19 febbraio:

Alle ore 10:00- raduno in piazza. A seguire, sfilata del carro per la città con animazione a cura della scuola di ballo “Havana Dance” e del conduttore Joe Severiano.

alle 15:00- Premiazione della “maschera più bella” e dei disegni/poesie poesie partecipanti al concorso curato da Adelpa.

Il programma di martedì 21 febbraio:

Ore 10:00- sfilata del carro in città ed animazione e divertimento con il dj Davide Russo in piazza;

alle 19:00- chiusura manifestazione, con lancio di palloncini.

L’assessore con delega agli Eventi Gianna Parziale commenta: «Siamo contenti di far vivere in città la gioia del Carnevale. Auspichiamo che siano per i più piccoli, ma anche per gli adulti, giornate di divertimento e spensieratezza, emozioni di cui tutti noi abbiamo bisogno. Ringrazio Pro Loco e Adelpa per il loro spirito sempre propositivo».