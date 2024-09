Trofeo ‘’Città di Venticano’’, l’atripaldese Angelo Ruocco s’impone nella categoria Master8

Sul traguardo di Venticano Lorenzo Allegretti del team O’Metetore di Sant’Angelo dei Lombardi ha vinto il Trofeo cittadino Citta’ di Venticano svoltasi domenica mattina a Venticano. Secondo gradino del Podio per Giovanni Monaco (Movicoast Sport & Turismo), terzo posto per Massimo Costa (MB Lazio-Euronix). Nelle altre categorie successo per Carmine Soricelli (Cicli Serino) Master1, Danilo Maria Ferrara (Bike & Sport) Master 3, Giuseppe Calò (O’Metetore) Master4, Franco Gallo (Faga Zama Team) Master5, Lucio (O’Metetore) Master7. Mentre, per il team atripaldese Eco Evolution Bike Angelo Ruocco (Eco Evolution Bike) coglie il suo primo successo stagionale nella categoria Master8. Antonella De Ioia(Ciclistica Sannita) Woman Master 3. La gara denominata ‘Trofeo cittadino Città di Venticano’’ è stata organizzata da Cicli Serino e si è svolta sul circuito cittadino di 2 chilometri e 700 metri ripetuto più volte per un totale di trentacinque chilometri.