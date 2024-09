Annalisa Albanese nella cronoscalata città di Panni la più veloce

La scalatrice atripaldese Annalisa Albanese non finisce mai di stupire. Anche a Panni in provincia di Foggia è stata la più veloce nel conquistare la vetta nella prima edizione Cronoscalata Città di Panni. Davvero emozionante questo finale del campionato interregionaleciclocrono CSI (centro sportivo italiano) 2024. La lotta dei concorrenti per aggiudicarsi la maglia di miglior scalatore Interregionale, a una prova al termine, si fa sempre più serrata fino all’ultimo respiro, anzi all’ultimo secondo. Un successo, dunque, questa prima edizione cronoscalata Città di Panni che ha vantato ben quarantasette partecipanti provenienti dalla Puglia, Calabria, Basilica e Campania che si sono fronteggiati lungo i tornanti della salita di 6 km e 500 metri con pendenza media del 5,5% e massima 13,4% che dalla Contrada Sant’Antuono presso area industriale SP 149 dove era fissato start di partenza fino all’arrivo presso il castello di Panni. Il più veloce degli uomini in classifica finale è stato Felice Giangregorio di Apice (BN) alfiere del team Dama Project con quindici minuti e trentatré secondi, tra le due donne in gara la miglior performance è stata dell’atripaldese Annalisa Albanese del team Eco Evolution Bike che ha raggiunto la vetta in 22 minuti e 47secondi, secondo miglior tempo per Loredana Esposito (team Promotech) con 31’28’’. Nella classifica assoluta uomini Domenico Principe del team Cicli Spano Sipontino conquista il secondo gradino del podio con il tempo di 16’13’’, terzo gradino del podio per Lorenzo Allegretti del team O’Metetore con 16’16’’. Quarto miglior tempo assoluto e primo nella rispettiva categoria Master5 per Antonio Borrelli (Bike & Sport team MTB) con 16’29’’, Quinto posto e primo di categoria Master 3 per Antonio Siciliano (Dama Project) con 16’33’’.Nella categoria Master4 si è imposto l’irpino Giuseppe Calo (O’Metetore) con 18’05’’; Orlando Cosimo si è imposto nella Categoria Master8 con 21’57’’, secondo gradino del podio per Angelo Ruocco, atripaldese portacolori del team Eco Evolution Bike. Nelle altre categorie il successo è andato a Gianluca Pappalettera (team Larossa) 17’43’’nella categoria Master1, Francesco Macchione (Team Brasciwood) 18’4/8’’ categoria Juniores. Ottima l’organizzazione e come da prassi, la manifestazione ha richiesto il dispiegamento delle forze dell’ordine Polizia di Stato, Carabinieri e vigili Urbani locali, e dei volontari Protezione Civile, con l’ausilio di due moto staffetta Campania. Gli atleti vincitori sono stati premiati con prodotti tipici locali offerti dalla amministrazione comunale di Panni.Servizio cronometraggio è stato curato da Celestino Anzivino di speedpass.