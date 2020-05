«Atripalda riparte, riparti da Atripalda»: questa mattina al Comune conferenza stampa per rilanciare il Commercio in città

«Atripalda riparte, riparti da Atripalda». E’ lo slogan scelto all’Amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Spagnuolo per rilanciare il Commercio in città nella Fase 2.

Dopo il Flash mob di domenica scorsa questa mattina, alle ore 11, nella Sala consiliare di Palazzo di città il sindaco Giuseppe Spagnuolo, l’assessore al Commercio Mirko Musto, gli altri componenti dell’Amministrazione con una rappresentanza degli esercenti cittadini, i due parroci don Fabio e don Ranieri presenteranno l’iniziativa per promuovere la “Città dei Mercanti” in Irpinia. Un invito a venire a fare shopping in città in sicurezza e con promozioni e offerte vantaggiose. «Con le sue scintillanti vetrine ed i suoi rinomati locali, dal 1 al 30 giugno, è pronta ad accogliere in totale sicurezza tutti i gentili clienti con offerte speciali promozioni uniche» questo recita l locandina scelta dal Comune.

Ad anticipare i contenuti della conferenza stampa di oggi è l’assessore al Commercio Mirko Musto: «Partirà questa promozionale dal primo giungo al 30 giugno per rilanciare il commercio di Atripalda, sia per quanto riguarda la somministrazione che il posto fisso. Una forma di sostegno alle attività economiche del nostro territorio. Invito a venire tutti in città non solo per degustare tutti i prodotti, dalla colazione al pranzo alla cena, ma ad effettuare in sicurezza lo shopping. Gli esercenti vi accoglieranno con attività promozionali in ogni negozio, con sconti fortissimi. Questa iniziativa dell’Amministrazione vuole non solo rilanciare i commercio ma tutta Atripalda attraverso un video molto suggestivo che andrà in onda per tutto il mese di giugno». L’intento dell’Amministrazione è la realizzazione di un spot pubblicitario di promozione che andrà in onda sulle televisioni locali per invitare tutti a venire ad Atripalda a fare shopping in sicurezza.

L’Amministrazione sta anche lavorando, in quest’ottica di sicurezza, nel dare il via ad uno screening epidemiologico per titolari e dipendenti delle attività commerciali della cittadina del Sabato. L’obiettivo è di realizzare un “Negozio Sicuro” attraverso una certificazione, da esporre in vetrina, rilasciata dietro presentazione della documentazione necessaria per la riapertura con l’aggiunta del test sierologico da fare al titolare del negozio e a tutto il personale dipendente. Da qui l’idea di sottoscrivere un protocollo d’intesa «per supportare le imprese nel momento della riapertura delle attività in conseguenza della emergenza epidemiologica in atto, al fine di ridurre il rischio di contagio e garantire la sicurezza dei titolari, dei dipendenti e dei clienti delle attività imprenditoriali presenti sul territorio comunale» con laboratori di analisi autorizzati per effettuare i test sierologici «a prezzi contenuti e favorevoli secondo modalità di accesso riservate e preferenziali, in favore di titolari e dipendenti delle imprese site sul territorio comunale, per lo screening epidemiologico relativo al Covid-19».