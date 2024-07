Piazza d’onore per Annalisa Albanese nella cronoscalata ruotese

Nella cronoscalata ruotese svoltasi nel weekend scorso a Ruoti (PZ) la scalatrice romana Beatrice Possidente portacolori del team Bike And Ride MSP Roma e lo scalatore sorrentino Raffaele Cinque alfiere del team Ciclismo Sorrentino hanno dato prova delle proprie abilità in salita vincendo per il secondo anno consecutivo la 4^ edizione ciclo crono ruotese, prova valida per la terza tappa del campionato interregionale ciclo crono CSI 2024. Sulle rampe ruotese del tradizionale percorso di dieci chilometri con una pendenza media del 4,75 e massima del 10% e un dislivello di 450 metri, Beatrice Possidente e Raffaele Cinque hanno fermato le lancette del cronometro rispettivamente 29’07” e 22’36’. Alle loro spalle a completare il podio Woman una grintosa Annalisa Albanese con il tempo 33’45” del team atripaldese Eco Evolution, terzo posto Maria Teresa Agostino con 37’32” del team Loco Bikers. Per gli uomini il secondo miglior tempo è stato Vincenzo Damiano con 23’22’ del team Canusium Bike, terzo posto per Lorenzo Allegretti con 23’30” del team O’ Metetore. Buona anche la prova dell’atripaldese Angelo Ruocco sempre del team Eco Evolution Bike che per nove sette secondi non è salito sul terzo gradino del podio categoria Master 8. Hanno partecipato settanta ciclisti provenienti oltre dalla Basilicata, anche dalla Puglia, Calabria e Campania.Nella classifica provvisoria del Campionato Interregionale Ciclo crono CSI 2024, la ciclista atripaldese Annalisa Albanese conserva la leadership nella categoria woman Master uno. La manifestazione è stata ottimamente organizzata dalla società locale asd Val Camastra, mentre il cronometraggio è stato curato da Celestino Anzivino di Speedpass. Prossima prova per il campionato interregionale ciclo crono domenica 10 agosto a Montaguto con la 7^ edizione Ciclo crono Montaguto.