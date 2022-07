Amministrative 2022, la Giunta di Paolo Spagnuolo si aumenta le indennità di funzione

Con delibera di giunta n.84, approvata all’unanimità e d’urgenza mercoledì scorso 6 luglio, il nuovo esecutivo guidato dal sindaco Paolo Spagnuolo fissa le nuove indennità di funzione del primo cittadino e degli assessori comunali.

La nuova fascia tricolore guadagnerà nell’anno in corso 3.396,88 euro al mese, il vicesindaco Mimmo Landi 1.868,28 euro mensili mentre gli altri quattro assessori (Gianna Parziale, Lello Labate, Fabiola Sciosca e Antonio Guancia), nel caso siano lavoratori non dipendenti o in aspettativa, 1.528,60 euro al mese. Se non hanno richiesto l’aspettativa soli 764,30 euro mensili. Indennità che subiranno un aumento per l’anno 2023 con il sindaco che arriva a 3.707,64 euro mensili, il suo vice a 2019,20 euro e gli assessori tra 1668,44 euro e 834,22. E poi dal 2024, a regime e fine alla conclusione del mandato amministrativo, si registrerà una crescita dei compensi che arriveranno a toccare 4.140,00 euro per il primo cittadino, 2277,00 euro per il vice e infine 1.863,00 euro oppure 931,50 per gli assessori a secondo se dipendenti o non in aspettativa.