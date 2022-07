Indennità di Giunta, il sindaco Paolo Spagnuolo: «polemica sterile, non è aumento ma adeguamento alla legge dello Stato»

«E’ una polemica sterile perché è una delibera di giunta di adeguamento e non di aumento dei compensi a quanto previsto dalla legge dello Stato e non da un regolamento comunale o deciso dagli assessori». Non ci sta il sindaco di Atripalda Paolo Spagnuolo a passare come il primo cittadino che si è alzato al massimo lo stipendio da fascia tricolore «a tempo di record» come lo accusa l’ex capogruppo di maggioranza Massimiliano Del Mauro. «E poi la delibera era già pronta e agli atti perché nel momento che ci siamo insediati la segreteria mi ha trasmesso questa proposta di delibera, invitandomi a verificare solo la composizione della giunta tra dipendenti e titolari di partite iva. Penso che qualcuno l’aveva già sollecitata, perché gli uffici non procedono a scrivere se non sollecitati dalla parte politica. Poi forse per motivi elettorali o il timore che ci fosse una reazione negativa dell’elettorato, nell’ultimo semestre la cosa non è stata fatta. Si ricordassero perciò un poco e meglio le cose».

L’intervista è pubblicata oggi su Il Mattino di Avellino