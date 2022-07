Segretario comunale, si punta al ritorno di Clara Curto. Il sindaco: «Con Iorio una separazione consensuale ma lascia un ente sottodimensionato»

«Con il segretario comunale c’è stata una sorta di separazione consensuale, nel senso che fa un avanzamento di carriera e questo mi fa particolarmente piacere tant’è che in Giunta abbiamo fatto gli auguri per la sua attività professionale futura che è anche un motivo di vanto per il Comune di Atripalda. Lascia però un ente dove la pecca grossa è la gestione del personale». A parlare è il sindaco Paolo Spagnuolo che commenta la scelta del segretario generale Beniamino Iorio di lasciare Palazzo di città, dopo sei anni e mezzo, per prendere servizio dal primo agosto al comune di Trinitapoli.

