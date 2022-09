Torna domani pomeriggio a riunirsi il Consiglio comunale di Atripalda: l’Amministrazione punta alla modifica dello Statuto

Domani sera, alle ore 18, torna a riunirsi il Consiglio comunale. Ben cinque i punti all’ordine del giorno. Si parte con l’approvazione del Bilancio consolidato dell’Ente di piazza Municipio per l’anno 2021. A seguire una variazione in via d’urgenza al Bilancio di previsione 2022/2024 approvata con delibera di Giunta. Si passa poi al riconoscimento di un debito fuori bilancio per la liquidazione di un compenso ad un Ctu in base ad un decreto emesso dal Tribunale di Avellino.

Infine la proposta di modifica, da parte della maggioranza, allo Statuto comunale dell’Ente. L’intento è di apportare delle modifiche e consentire l’istituzione della figura del Presidente del Consiglio comunale.